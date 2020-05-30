Москва, , 22:44 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ одобрило использование первого в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир» после финального этапа испытаний лекарственного средства. Это следует из информации, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.

«Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится в сообщении на портале.

Напомним, ранее в минздраве сообщали, что лекарственное средство «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» является первым препаратом прямого антивирусного действия, которое показало свою эффективность в клинических испытаниях и способность нарушать механизмы размножения коронавируса. В ведомстве подчеркивали, что «Авифавир» хорошо изучен и с 2014 года применялся в Японии для лечения тяжелых форм гриппа.

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