Анкара, , 21:41 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Турции за сутки составило 983 человека, скончалось 26 человек. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что в Турции за сутки выявлены 983 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Турции выявлены 163 103 случая.

Также он сообщил, что за сутки от COVID-19 в Турции умерли 26 человек. Всего умерли с начала пандемии 4515 человек.