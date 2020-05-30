Миннеаполис, США, , 21:35 — REGNUM От Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, решила уйти жена, передаёт 30 мая СBS.

По словам адвоката жены Шовина, который был уволен из полиции за после гибели Флойда (полицейский фактически задушил человека при задержании), Келли Шовин очень переживает из-за случившегося.

Женщина соболезнует родне погибшего. По словам её юриста, она «подала заявление на расторжение брака с Дереком Шовином». Она попросила обеспечить её родне безопасность на время происходящих в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) беспорядков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шовин был уволен из полиции после того, как дело о гибели чернокожего Флойда получило гигантский общественный резонанс. Позже он был задержан в рамках расследования уголовного дела о непредумышленном убийстве.

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