Нью-Йорк, США, , 21:14 — REGNUM Власти штата Нью-Йорк планируют начать постепенную отмену ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, заявил 30 мая губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, с 8 июня «Нью-Йорк откроется».

«Мы открываемся разумно. Мы основываемся на данных, а не на мнениях. Нью-Йорк откроется 8 июня», — написал Куомо на своей странице в Twitter.

Он указал, что будет возобновлена работа оптовых и розничных торговых точек, строительство и ряд производств. К работе приступят не менее 400 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк остается самым крупным очагом эпидемии коронавируса в США. На территории штата выявлено более 369 тыс. случаев заражения коронавирусом, а свыше 29 тыс. человек умерли от COVID-19.

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