Рим, , 21:04 — REGNUM За сутки от COVID-19 в Италии скончались 111 человек, на 22 больше, чем днем ранее, 30 мая сообщает агентство Associated Press.

Согласно официальной статистике, общее число погибших в Италии с начала эпидемии составляет 33 340. Страна находится на третьем месте в мире после США и Великобритании по числу погибших от COVID-19.

Также сообщается, что за 24 часа в Италии выявлено 416 новых случаев коронавирусной инфекции — это на 100 меньше, чем днем ранее. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии составляет 232 664.

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