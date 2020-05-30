Москва, , 20:34 — REGNUM Личный звонок главы ФНС Даниила Егорова последовал председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву после его статьи «"Вам не положено!» Как выглядит получение помощи государства на практике» в Forbes, пишет издание 30 мая.

Реагируя на статью, в которой российский бизнесмен жалуется на отказ ему в субсидии для строительства пансионата в Астрахани со стороны ФНС, Егоров «попросил подробнее прояснить ему ситуацию», чтобы решить проблему «в максимально короткое время».

По словам Васильева, Егоров «признал очевидную ошибку», которая произошла с «путаницей в ОКВЭДах», принёс свои извинения и «попросил быстро подать новую заявку».

Напомним, статья Васильева в российском Forbes вышла 28 мая. Субсидию ему отказались дать в астраханской налоговой службе из-за разночтений в ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

В своей статье Васильев отметил, что работой ФНС «всегда было собирать деньги с бизнеса и населения, а не раздавать им» и что «функционально-то она всю жизнь была заточена на иное», «в результате возникают коллизии».