Симферополь, , 19:52 — REGNUM В Крыму готовят электронную систему регистрации туристов на полуострове для безопасного отдыха в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Речь идет об электронной системе учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала государственных услуг или специального созданного для этой системы программного обеспечения.

Цель данной системы — фиксация реального турпотока, география размещения туристов, дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации.

Также в министерстве напомнили, что сперва в Крыму откроют санаторно-курортные объекты, имеющие медицинскую лицензию. Будет это 15 июня, и отдыхать там смогут только сами жители Крыма.

Не ранее чем через две недели после первого этапа может быть начат второй этап. Он предполагает разрешение работы всех гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора и пройдут проверку специальной комиссии.