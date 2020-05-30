Мадрид, , 20:18 — REGNUM В Испании за сутки выявили 664 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 239 228.

Отмечается, что от COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 27 125 человек. За сутки скончались четверо пациентов.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 701 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 357 688 человек. За сутки было выявлено 107 740 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4354 человек.

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