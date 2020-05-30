Москва, , 19:27 — REGNUM Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству отметил, что в сложившейся ситуации «поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность» и многие решения, законопроекты принимались «именно в их логике»

Поправки к Конституции РФ дадут людям гарантии, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе. Об этом журналистам в субботу заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, в сложившейся ситуации «поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность» и многие решения, законопроекты принимались «именно в их логике».

«Вместе с тем, во многом это были антикризисные, пожарные меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда, нужно закрепить соответствующую ответственность государства в основном законе», — цитирует слова сенатора агентство ТАСС.

«Люди, как и несколько месяцев назад, в первую очередь хотят получить от государства гарантии, что политика будет социально ориентированной. В условиях, в которых многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно, — продолжил Андрей Клишас, — Очень многие нормы, которые заложены в законе о поправках, дают людям эти дополнительные гарантии, дополнительную уверенность в будущем».

Со своей стороны член группы, сенатор Алексей Пушков указал, что «вообще эта эпидемия коронавируса стала проверкой для этих поправок».

«Эти поправки прошли проверку коронавирусом», — сказал он.

Пушков выразил уверенность, что актуальность поправок выросла.

«Получилось, что мы с опережением пошли в очень правильном направлении», — заметил он.

«Вы знаете общественное мнение в отношении поправок по здравоохранению — они выходят на первое место. 95% тех, кто принимал участие в опросе ВЦИОМ сказали, что поддерживают поправку о доступной и качественной медицине», — сказал президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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«Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее», — подчеркнул он.

Другой член рабочей группы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова указала важность включения в конституцию поправки о волонтерах.

«Волонтеры — это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости», — сказала она, напомнив, что в период пандемии они доставляли ветеранам продукты и медикаменты. «Мы не просто обозначаем понятие волонтерства как явление. Мы внесли поправку таким образом, чтобы поддержка волонтерства была обязанностью в частности правительства РФ», — заключила она.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь указал, что в ситуации с пандемией «проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует».

Он заметил, что для оказания поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей.

«Это показало, что мы сильны», — добавил Константин Косачев.

Кроме того, резюмировал сенатор, пандемия не выявила проблем и вызовов, на которые не отвечали бы поправки к конституции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.