Москва, 30 мая 2020, 19:27 — REGNUM Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству отметил, что в сложившейся ситуации «поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность» и многие решения, законопроекты принимались «именно в их логике»
Поправки к Конституции РФ дадут людям гарантии, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе. Об этом журналистам в субботу заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
По его словам, в сложившейся ситуации «поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность» и многие решения, законопроекты принимались «именно в их логике».
Со своей стороны член группы, сенатор Алексей Пушков указал, что «вообще эта эпидемия коронавируса стала проверкой для этих поправок».
Пушков выразил уверенность, что актуальность поправок выросла.
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«Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее», — подчеркнул он.
Другой член рабочей группы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова указала важность включения в конституцию поправки о волонтерах.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь указал, что в ситуации с пандемией «проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует».
Он заметил, что для оказания поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей.
Кроме того, резюмировал сенатор, пандемия не выявила проблем и вызовов, на которые не отвечали бы поправки к конституции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.
Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.