Нью-Йорк, США, , 20:00 — REGNUM В Нью-Йорке за два дня арестовано свыше 200 человек, принимавших участие в протестных акциях против жестокого обращения полиции, из-за которого в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Об этом 30 мая сообщил во время пресс-конференции шеф полиции города Дермот Ши.

«В последние два дня, и в особенности вчера вечером в Бруклине у нас в протестах приняли участие примерно 3 тысячи человек. Мы провели более 200 арестов», — заявил Ши.

Он также подчеркнул, что в результате протестных акций большое число сотрудников полиции были ранены. По его словам, у протестующих были изъяты коктейли Молотова и один задержанный за попытку покушения на жизнь четырех полицейских.

При этом, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференцииосудил действия силовиков, которые распылили перцовый аэрозоль против мирных протестующих, так как власти города не препятствуют таким акциям, но вместе с тем мириться с проявлениями насилия не намереваются.

Напомним, ранее мэры Миннеаполиса и Сент-Пола Джейкоб Фрей и Мелвин Картер заявили, что беспорядки в городе устраивают, в основном, приезжие из других штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки охватили Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан за мелкое правонарушение, при задержании сотрудник полиции прижал шею афроамериканца коленом к земле, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Задержанный скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения.

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