Киев, , 19:17 — REGNUM Декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно опубликованным данным, за прошлый год доходы Зеленского и членов его семьи составили 28 602 468 гривен (чуть более 1,06 млн долларов США или 75,6 млн рублей). В бюджет Украины семья президента уплатила налог на сумму 3,6 миллиона гривен (133,8 тыс. долларов или 9,5 млн рублей).

В пресс-служба отметили, что глава государства не занимается предпринимательской деятельностью с мая 2019 года и получает зарплату только в Государственном управлении делами. Всего с мая по декабрь Зеленский получил зарплату в размере около 210 тыс. гривен (7,8 тыс. долларов или 547 тыс. рублей).

При этом уточняется, что президент Украины является владельцев нескольких торговых марок, в том числе «Слуга народа» и «Вечерний квартал». Также Зеленский задекларировал 164,4 тыс. долларов, которые были получены от продажи недвижимости в центре Киева, принадлежавшей его супруге и 119 тысяч долларов за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.

В собственности главы Украины и его жены числятся несколько квартир, в том числе в Крыму и Великобритании, паркомест, домов, в том числе в Италии, и долей квартир в совместной собственности с партнерами по «Кварталу 95».Также у Зеленского есть пять отельных номеров в Грузии в стадии недостроя.

Также семья владеет часами и украшениями элитных марок и двумя автомобилями марки Mercedes-Benz и Land Rover.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский подписал указ, утверждающий национальную программу сотрудничества с НАТО.

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