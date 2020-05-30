Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM В Свердловской области за отчётные сутки ещё один человек умер от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Возраст пациента и пол не уточняются. Всего с начала эпидемии именно по причине этого заболевания скончались 26 человек. Сведений о количестве умерших людей с коронавирусом от других причин власти не предоставляют журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки подтвердили 261 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии их стало уже 5184. При этом 2142 пациента уже выздоровели.