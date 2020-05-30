Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что беспорядки в городе устраивают в основном не жители города и штата Миннесота. Об этом 30 мая он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Люди, которые делают это — не жители Миннеаполиса, они в основном едут не из города (Миннеаполис), не из региона», — отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что все граждане, проживающие в городе, напуганы происходящими беспорядками.

Кроме этого, по его словам, в начале недели в основном проходили мирные протестные акции, однако за последние дни их «динамика изменилась».

Напомним, ранее глава соседнего города Сент-Пол Мелвин Картер также сообщил, что задержанные прошлой ночью протестующие также являлись жителями других штатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки охватили Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан за мелкое правонарушение, при задержании сотрудник полиции прижал шею афроамериканца коленом к земле, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Задержанный скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения.

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