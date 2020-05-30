Красногорск, 30 мая 2020, 18:51 — REGNUM Приусадебные участки города Красногорска (Московская область) частично оказались под водой, сообщили 30 мая в региональном управлении МЧС РФ.
Из-за сильных дождей подтопление произошло сразу на 80 участках. Дома водой не залило, но людей (порядка двух десятков человек) пришлось эвакуировать.
Подтопления коснулись садового некоммерческого товарищества «Лесные поляны» и микрорайона «Опалиха» поселения Нахабино. В самом Нахабино вода на участке улицы Речной поднялась на 50 см.
Отмечается, что МЧС борется с подтоплением: воду откачивают мотопомпами, ассенизаторскими машинами.
Напомним, на территории «Лесных полян» находится 150 участков, в них постоянно проживают порядка 280 человек.
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