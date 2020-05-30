Миннеаполис, США, , 18:39 — REGNUM Из-за массовых беспорядков, начавшихся после убийства Джорджа Флойда полицейским, Национальная гвардия штата Миннесоты впервые в истории будет полностью мобилизована, заявил 30 мая губернатор штата Тим Уолц на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC News.

«Я поручаю Дженсену полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, на которую мы не шли ни разу за всю 164-летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», — сказал Уолц.

Напомним, ранее командующий нацгвардией штата Миннесота генерал-майор Джон Дженсен заявил, что в охваченные беспорядками города Миннеаполис и Сент-Пол могут быть направлены еще порядка тысячи бойцов Национальной гвардии США.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон уже распорядился привести военную полицию США в готовность к переброске в штат Миннесота.

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