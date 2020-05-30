Ереван, , 18:34 — REGNUM В Армении институт молекулярной биологии завершил лабораторные опыты тест-систем по диагностике коронавирусной инфекции и запросил у министерства здравоохранения страны разрешение на проведение независимых испытаний. Об этом 30 мая сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-брифинга.

«Минздрав в течение нескольких дней завершит этот процесс, после чего можно будет наладить выпуск тест-систем», — отметил председатель правительства.

Он проинформировал, что в Армении планируется наладить производство порядка 1−2 тыс. отечественных тест-систем на коронавирус в день, в общей сложности предполагается выпустить 100 тыс. средств диагностики.

Напомним, ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что Россия передала Армении 20 тыс. систем для тестирования на SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции и 33,5 тыс. реагентов.

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