Нью-Дели, 30 мая 2020, 18:13 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 за последние сутки в Индии составило 7964, что является рекордным приростом за 24 часа, 30 мая сообщает агентство Reuters.
По информации Reuters, в Индии зарегистрировано 173 763 случая COVID-19, 4971 человек умер от заболевания.
В настоящий момент в Индии продолжают действовать ограничения из-за коронавирусной инфекции, хотя первоначальный жесткий карантин уже сильно смягчен.
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