Москва, , 18:29 — REGNUM В субботу, 30 мая, в возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист России, актер Российского академического молодежноого театра (РАМТ) Юльен Балмусов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Юльен Сергеевич не дожил всего несколько дней до своего юбилея — 6 июля ему исполнилось бы 80 лет. Балмусов работал в театре с 1962 года, куда был принят сразу после окончания Щепкинского училища», — отметили в РАМТ.

В театре подчеркнули, что за годы службы Балмусов сыграл около ста ролей и до последних дней выходил на сцену и работал над новыми постановками.

«Работы мастера стали живой школой актерского мастерства и навсегда останутся в золотом фонде истории современного театра», — добавили в пресс-службе.

Напомним, советский и российский актёр театра и кино Юльен Балмусов также являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Кроме работ в театре, Юльен Сергеевич известен своими киноролями и озвучиванием киногероев иностранных фильмов. Балмусов снялся в более чем в 30 лентах, его голосом в русскоязычном прокате «говорят» кроме прочих Дарт Вейдер («Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»), папа Юлий II («Грех»).

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