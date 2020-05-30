Уфа, , 17:47 — REGNUM Порядка 500 млрд рублей будет выделено на борьбу с COVID-19, сообщили 30 мая в пресс-службе Минздрава РФ.

С таким заявлением выступил сегодня, 30 мая, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на онлайн-конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19».

Министр обратил внимание на то, что российские власти не стали приостанавливать ни одного нацпроекта в сфере здравоохранения. Эти нацпроекты он назвал «ключевым элементом нашего с вами развития на предстоящие этапе».

Мурашко также заявил, что «на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из бюджетов всех уровней мы полагаем, что будет потрачено порядка 500 млрд рублей».

Деньги будут потрачены не только на зарплаты и перепрофилирование, но и на инвестиционные вложения. Он заявил, что сумма в 500 млрд рублей сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, онлайн-конференция «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» проходит сегодня, 30 мая, в Уфе.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурашко рассказал о финансировании сферы здравоохранения при пандемии