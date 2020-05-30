Манила, , 17:41 — REGNUM Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции на Филиппинах за 24 часа выросло на 590, до 17 224, 30 мая сообщает агентство Reuters.

По информации Министерства здравоохранения Филиппин, за сутки от COVID-19 в стране скончались восемь человек, общее число смертей от заболевания увеличилось до 950.

Также за сутки излечились от заболевания 88 пациентов, выздоровевшими после COVID-19 на Филиппинах считаются 3808 человек.

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