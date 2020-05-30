Москва, , 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснила Попова, в данном вопросе всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как эта ситуация будет развиваться в тех местах, куда граждане РФ традиционно едут на отдых.

Первыми на отдых в другие регионы смогут поехать жители из тех субъектов Федерации, где эпидемиологическая ситуация уже благополучна. Глава Роспотребнадзора уточнила, что «из горячей точки или с высокого эпидподъема» граждан никуда отправлять на отдых нельзя из соображений безопасности.

Касательно жителей города Москвы Попова отметила, что они пока смогут отдыхать, не выезжая за границы своего субъекта. Глава Роспотребнадзора посоветовала присмотреться к турбазам, домам отдыха и санаториям в Москве и в Московской области, добавив, что многие с удовольствием предпочитают отдых в своей полосе заграничному.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора спрогнозировала вторую волну коронавирусной инфекции, которая может возникнуть осенью.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова спрогнозировала вероятность возникновения второй волны COVID-19