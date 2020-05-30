Москва, , 17:56 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование фактов осквернения Вечного огня в Свердловской и Московской областях. Об этом 30 мая сообщается на сайте СКР.

В ведомстве отметили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 29 мая в Нижнем Тагиле Свердловской области неизвестные подростки залили водой «Вечный огонь» на площади Славы, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм).

Уточняется, что на данный момент горение огня на мемориале возобновлено, следователями осуществляется комплекс мер, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

Кроме этого, накануне в СМИ также проинформировали об еще одном возможном случае вандализма в городе Одинцово Московской области, где якобы «трое молодых людей якобы разогревают что-то на «Вечном огне». Органами ГСУ СК России Московской области по данному факту организована доследственная проверка».

«Александр Бастрыкин дал указание тщательно выяснить все обстоятельства вопиющих фактов осквернения мест исторической памяти и поручил взять ход расследования и проведения проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в пресс-службе СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 мая 2020 года у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» (памятник культурного наследия) в городе Кронштадте 36-летний мужчина и две молодые женщины пожарили сосиски на пламени Вечного огня.

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