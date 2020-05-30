Ростов-на-Дону, , 17:05 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась почти 500 пациентам, получившим положительный результат теста на коронавирус. 27 человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 мая.

Медицинскую помощь в стационарах получают 493 пациента с SARS-CoV-2. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам ИВЛ. Донские моногоспитали в настоящее время заполнены на 18,5%, уточнили в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4580 человек. Выздоровели уже 1672 жителя региона, 38 пациентов скончались.

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