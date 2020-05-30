Москва, , 17:07 — REGNUM Жители РФ проявили наибольший интерес к поправке к Конституции, касающейся обеспечения государством доступности и качества медобслуживания, сообщает 30 мая ВЦИОМ.

Самым важным этот пункт сочли 95% опрошенных. На втором месте по важности находится поправка о признании детей важнейшим приоритетом российской госполитики и о том, что государство должно обеспечить им социальную поддержку (93%).

Важной оказалась и поправка о защите природы и сохранения уникального природного многообразия России: 93%.

Следующая по приоритетности поправка касается обязательной ежегодной индексации пенсий (92%). Столько же, 92%, набрали пункт о важности оказания адресной соцподдержки, индексации социальных пособий и выплат, а также поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Наиболее важной считают поправку об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие её научного потенциала 90% опрошенных.

Таким образом, поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, оказались наиболее востребованными. Также много голосов набрали пункты, касающиеся идейной сферы жителей России.

Так, важной считают 89% жителей России поправку о защите исторической правды и недопущение фальсификации истории. 85% отдали голоса за поправку о закреплении статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

88% жителей страны считают наиболее важной поправку об обеспечении защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных.

84% набрали пункты о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, а также о запрете для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны.

Много, 83%, набрала поправка о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа.

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