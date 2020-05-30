Кабул, , 17:55 — REGNUM В результате взрыва фугаса в столице Афганистана, городе Кабул погибли два человека телеканала Khurshia TV. Об этом 30 мая сообщает Agence France-Presse.

Подробности произошедшего в комментарии агентству озвучил глава телеканала Джавед Фархад.

Корреспонденты передвигались в микроавтобусе, всего в нем находились 15 человек. Погибшими оказались журналист и водитель транспортного средства. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая организация.

Напомним, ранее в ряде провинций Афганистана произошли нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе столкновений погибли 14 военнослужащих.

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