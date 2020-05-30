Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,75. В настоящее время показатель случаев заражения на 100 тыс. населения составляет 109, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 мая.

ИА REGNUM напоминает, что коэффициент распространения SARS-CoV-2 является одним индикаторов эпидемиологической ситуации в регионе. Этот показатель в числе трёх, которые учитываются властями при принятии решения в вопросе смягчения карантинных мер. Он не должен превышать единицы.

Как сообщало ИА REGNUM, коэффициент распространения инфекции на Дону 23 мая составлял 1,7; 24 мая был равен 1,66; 25 мая составлял 1,6; 26 мая достиг 1,57.

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