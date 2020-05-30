Тюмень, , 16:21 — REGNUM В Тюменской области с 30 мая 2020 года снят запрет на посещение лесов. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Однако остаётся запрет на разведение в лесных массивах огня для любых целей.

В случае возникновения лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»), напоминают в департаменте. А также о штрафах за разведение огня в лесных массивах на граждан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.