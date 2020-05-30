Кабул, , 16:15 — REGNUM В результате взрыва в столице Афганистана, городе Кабул погибли два сотрудника телеканала Khurshia TV. Об этом 30 мая сообщается в заявлении указанного СМИ.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Также нет информации о том был ли взрыв актом террора. Ответственность за произошедшее не взяла ни одна преступная группировка.

Напомним, последние месяцы ситуация в Афганистане резко обострилась. Противостояние правительственных войск с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нередко становится причиной гибели людей, в том числе и мирных граждан.

Тем не менее, ранее террористы объявили об одностороннем прекращении огня на несколько дней в ознаменовании окончания священного месяца Рамадан. Однако периодически это не соблюдается.

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