Париж, , 16:09 — REGNUM Согласно опросу Odoxa, 55% респондентов во Франции одобрили план правительства по постепенному возвращению к нормальной жизни, передает BFM TV.

При этом 34% респондентов во Франции считают, что снимать ограничительные меры слишком рано.

По данным опроса, предпочтение отдается мерам по смягчению существующих ограничений, в частности, открытие парков и садов поддержали 88% респондентов, доступ к озерам и водоемам — 85%.

Однако открытие образовательных учреждений поддерживается менее широко (лишь 56%).

Кроме того, 72% респондентов во Франции заявили, что премьер-министр страны Эдуар Филипп ясно изложил ситуацию, и 60% опрошенных заявили, что глава правительства «сказал жителям правду».

Как сообщало ИА REGNUM, первая фаза выхода из изоляции, объявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном, завершится во вторник, 2 июня 2020 года.

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