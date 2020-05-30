Курган, , 16:01 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрированы 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 30 мая зафиксирован 231 случай заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 105 человек, одна пациентка с COVID-19 скончалась.

В региональном штабе напоминают, что все, кто возвращается в Курганскую область из ХМАО, ЯНАО, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области обязаны сообщить об этом в управление Роспотребнадзора, а также соблюсти двухнедельный карантин.