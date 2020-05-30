Москва, , 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. Об этом 30 мая заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ.

«Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — сказал глава государства.

Путин добавил, что, по имеющейся у него информации, вывезены еще не все граждане России, которые хотели бы выехать на родину, но застряли за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российским туристам придётся этим летом отдыхать в пределах своей страны, продажу туров за рубеж вряд ли разрешат раньше сентября.

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