Бухарест, , 15:54 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за минувшие сутки выросло на 151 и теперь составляет 19 133. Об этом 30 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 19 133 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за последние 24 часа от COVID-19 в стране скончались 13 человек и теперь общее число летальных исходов стало 1 253.

Помимо этого, уточняется, что на данный момент 13 046 пациентов в Румынии вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки число выявленных зараженных коронавирусом на территории Японии составило 45 случаев.