Уфа, , 15:49 — REGNUM На здравоохранение, в том числе и на лечение больных онкологическими заболеваниями, финансирование урезать не будут. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на практической конференции, посвященной лечению онкобольных в условиях пандемии коронавируса, 30 мая передает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава российского Минздрава, находясь с рабочим визитом в Башкирии, принял участие в этой научной конференции, которая прошла в онлайн-режиме в рамках Второго приволжского онкологического конгресса.

Михаил Мурашко подчеркнул, что при пандемии коронавируса было принято решение сохранить прежний объем финансирования для реализации национального проекта «Здравоохранения».

По его словам, в текущем году закупки лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний были увеличены в 2,5 раза, поскольку необходимо обеспечить каждому жителю России равный доступ к получению высококачественной медицинской помощи. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в регионе была принято программа по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. Так, врач, который выявит раковую предрасположенность у человека на ранней стадии, получает доплату в пять тысяч рублей.

По словам Радия Хабирова, это сохраняет людям жизнь и здоровье. К тому же это намного дешевле, чем потом лечить запущенные случаи.

Отмечается, что в Башкирии планируют возвести хоспис и Республиканский центр детской онкологии и гематологии.

По словам главы региона, нельзя допустить, чтобы при борьбе с коронавирусом были упущены из виду пациенты с другими болезнями.

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