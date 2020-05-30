Ташкент, , 15:38 — REGNUM Конференция под эгидой Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО) пройдет по инициативе Узбекистана, сообщили в государственном комитете республики по развитию туризма.

Онлайн-встреча, которая пройдет 1 июня, получила название «Путь к восстановлению». В конференции примут участие руководители туристических ведомств стран Туркестана, а также Армении, Азербайджана, Грузии, России, Белоруссии и Молдавии.

Участники обсудят меры по смягчению последствий пандемии на туристическую отрасль, а также совместные усилия по восстановлению туристической индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с системой санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов. В республике планируют поэтапно восстанавливать сферу туризма. На начальном этапе для туризма откроют «зеленые» зоны.

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