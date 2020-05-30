Париж, , 15:23 — REGNUM Знаменитый французский шеф-повар Филипп Эчебест заявил, что 40% ресторанов страны закроются, «если ничего не сдвинется», и выступил за создание фонда солидарности для помощи отрасли, сильно пострадавшей в результате кризиса, вызванного COVID-19, сообщает Le Figaro.

По его словам, многие рестораны страны не смогут открыться, потому что им будет сложно организовать пространство в маленьком зале так, что посетители могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Филипп Эчебест заявил, что необходимо помочь примерно 220 000 барам и рестораном во Франции, двум миллионам рабочих мест.

«Повторное открытие не является синонимом конца кризиса, государство должно помочь нам. Еще раз, если к концу года ничего не изменится, 40% ресторанов закроются», — отметил ресторатор, добавив, что за время карантина он понес убытки в размере 300 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции мэр округа Сен-Жерман-ан-Ле Арно Перикар принял решение отменить одну из старейших ежегодных ярмарок в стране Fête des Loges из-за эпидемии.

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