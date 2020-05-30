Москва, , 15:19 — REGNUM Вторая волна коронавируса в России может возникнуть осенью — в период роста других острых респираторных инфекций. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

По её словам, пациент может одновременно болеть как гриппом, так и коронавирусной инфекцией. «Мы опасаемся на сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями», — сказала Попова.

Она сказала, что заболевания и гриппом и COVID-19 протекают тяжело. Поэтому в Роспотребнадзоре рассматривают возможность защиты пациентов в осенний период.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 мая в России выявили 396 575 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8952 за минувшие сутки. Выздоровели 167 469 человек, скончались 4555 пациентов.

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