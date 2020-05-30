Тегеран, , 15:22 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране за прошедшие сутки составило 2 282. Об этом 30 мая рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

Таким образом общее число новых случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 148 950 человек.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в Иране 57 человек умерли от COVID-19 и теперь общее количество летальных исходов стало 7 734.

Кроме этого, за этот же период 1 896 человек в стране выздоровели от COVID-19 и их суммарное количество достигло 116 827.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии по состоянию на 30 мая коронавирус выявили у 41658 человек.