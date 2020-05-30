Уфа, , 15:13 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров посетили Республиканский онкодиспансер в Уфе. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, чиновники осмотрели оборудование, которое учреждение получило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Кроме этого, они ознакомились с работой отделений онкологического центра.

По словам главного радиолога Башкирии, профессора Фагима Муфазалова, через онкологическую службу проходят порядка пяти тысяч пациентов каждый год.

Гости ознакомились с ходом строительных работ по возведению нового девятиэтажного корпуса онкодиспансера. Строительные работы планируют завершить летом текущего года. Здесь разместят стационар на 240 коек. Кроме этого, здесь будет работать поликлиника на 450 посещений в смену, а также другие отделения.

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