Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Девять жителей Тбилиси, у которых 30 мая был выявлен коронавирус, контактировали ранее с медиком, у которого SARS-CoV-2 выявили два дня назад. Об этом рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Руководитель центра отметил, что все девять человек являются членами одной семьи. Эксперты проводят углубленные исследования этого случая.

«Первоначальным источником инфицирования, как мы думаем, должен быть мой коллега, а затем инфекция распространилась в семье, после чего произошло инфицирование близких контактов семьи», — Гамкрелидзе. Более детальную информацию он не стал озвучивать.

Напомним, 30 мая стало известно об 11 новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Девять из них проживали в одном многоэтажном доме.

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