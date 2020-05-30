Мосальск, Калужская область, , 15:15 — REGNUM Порядка 99 млн рублей планируется направить до 2021 года в рамках программы «Историческая память» на реставрацию храма Успения села Боровенск, сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Реконструкция храма Успения села Боровенск Admoblkaluga.ru

Объект долгое время находился в запущенном состоянии, в 2019 году удалось найти финансирование и провести противоаварийные работы. На аварийно-восстановительные работы уже израсходовано 30 млн рублей, еще 69 млн рублей запланированы на дальнейшее возрождение храма.

Ранее храм входил в знаменитый монастырский комплекс Ферапонтовой пустыни. В XVII — XVIII веках это была одна из крупнейших обителей, находившихся в зоне досягаемости от столиц русского государства. Сейчас собор — единственное уцелевшее здание комплекса. Это сооружение является образцом русского барокко, возведенное в традициях монастырских храмов — «кораблём».

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