Москва, , 14:57 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ — 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%.

Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Из них 46% ответили, что точно примут, а 20% — скорее примут участие. Напротив, декларируют отказ от участия 15% опрошенных (данные от 22 мая).

Более половины россиян (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, сообщили, что проголосуют за поправки.

Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует ПРОТИВ (22% — данные от 22 мая).

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным 4%.

Следующей по важности поправкой, по мнению россиян, является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (93%).

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий.

Абсолютное большинство россиян высказались за важность оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных.

Поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% — скорее важно, 6% — скорее не важно).

Замыкает список поправка о закреплении обеспечения Правительством проведения единой социально ориентированной политики (77% — скорее важно, 15% — скорее не важно).

Для 88% россиян важно закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 9%.

Поправку, закрепляющую статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, поддерживают 84%.Иной позиции придерживаются 13% граждан.

Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84%).Не согласны с ними 13% россиян.

Считают важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России 81% наших соотечественников, обратного мнения придерживаются 16%.

Важно признать приоритет Конституции РФ над международным правом, по мнению 75% наших сограждан. Об обратном сообщают 17%.

Защита исторической правды и недопущение фальсификации истории признаются важными 89% россиян. С ними не согласны 9%.

Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян, обратного мнения придерживается каждый десятый (13%).

На третьем месте в рейтинге важных поправок находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%).

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%).Не считают это важным 17% россиян.

79% россиянсчитают важным закрепить на государственном уровне культурную самобытность всех народов и этнических общностей.

Большинство россиян (78%) считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Иного мнения придерживаются 17%.

Поправка об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности важна для 69% россиян. Иначе высказались 25%.

54% россиян считают важным внести упоминание о Боге: «Признание исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога». Сочли это неважным 39% россиян.

Первое место заняла поправка о том, чтобы одно и то же лицо не могло одновременно являться сенатором и депутатом Государственной Думы. О ее важности сообщили 67% россиян, иного мнения придерживаются 25%.

Более половины россиян считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (61%), против треть опрошенных (30%).

Третья по важности поправка — о создании единой системы публичной власти (61%), не считают ее важной 24% наших соотечественников.

Расширение полномочий Государственной Думы РФ считает важным каждый второй (48%), о важности расширения полномочий Совета Федерации РФ сообщает почти столько же россиян (46%). Против 40% и 39% соответственно.

Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (40% считает важным, 51% — нет).

Поправки к Конституции РФ, затрагивающие экологическую, научную, добровольческую и сферу персональных данных

Абсолютное большинство россиян заявило о важности защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны — 93%.

На втором месте по важности поправка об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала — 90%. Иного мнения придерживаются 7% наших сограждан.

Следующим по важности 88% россиян считают поправку об обеспечении защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных. Для каждого десятого опрошенного данная поправка является неважной (9%).

Поправка о защите животных, формировании ответственного отношения к животным, по мнению 85% россиян, важна для закрепления в Конституции России. Считают это неважным 13% наших сограждан.

В числе важных поправок в данных сферах создание Правительством условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры — 84%.

Завершает список поправок в данных сферах поправка об осуществлении Правительством мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (75% — скорее важно, 21% — скорее не важно).