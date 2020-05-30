Ташкент, , 14:56 — REGNUM На 65-м году жизни скончался заслуженный артист Узбекистана Хашим Арсланов, сообщили 30 мая на странице Творческого союза кинематографистов в Facebook.

«Творческий союз кинематографистов Узбекистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Хашим Арсланов родился 1 августа 1956 года в городе Чуст Наманганской области. С 1977 по 2017 год работал в Государственном драматическом театре Узбекистана.

Арсланов известен ролями в фильмах «Пробуждение», «Отчие долины», «Ходжа Насреддин: Игра начинается», «Наездник», «Любовь без слов» и других картинах.

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