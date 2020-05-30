Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ростовской области от COVID-19 умерли два человека, в результате чего общее число летальных исходов теперь составляет 38 случаев. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За последние сутки скончались еще два человека с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что скончавшиеся — мужчины в возрасте 75 и 81 года, оба из которых также имели тяжелые хронические заболевания.

Кроме этого, указывается, что на данный момент к аппаратам ИВЛ в области подключены 27 человек.

При этом общее количество заразившихся коронавирусом в регионе на данный момент составляет 1 672 человека при 8,6 тысячах находящихся под наблюдением медиков из-за подозрения на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Югре за минувшие сутки было выявлено 167 заражённых новой коронавирусной инфекцией.