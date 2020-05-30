Париж, , 14:53 — REGNUM Во Франции мэр округа Сен-Жерман-ан-Ле Арно Перикар принял решение отменить одну из старейших ежегодных ярмарок в стране Fête des Loges из-за эпидемии, передает BFM TV.

«Я не получил твердых обязательств и гарантий от правительства, которые позволили бы мне поддержать проведение Fête des Loges в этом году», — объяснил Арно Перикар.

Известно, что ярмарка должна была проходить с 26 июня по 16 августа 2020 года.

По его словам, муниципалитет не сможет проконтролировать соблюдение санитарных норм и обеспечить безопасность посетителей.

Кроме того, Арно Перикар заявил о финансовых трудностях в организации ярмарки, которая финансируется за счёт муниципалитета. По словам мэра, это может привести к потере 700 000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько тысяч человек собрались 30 мая 2020 года возле завода Renault в Мобеже, чтобы выступить против решения компании сократить 4600 рабочих мест во Франции.

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