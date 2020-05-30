Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Девять из одиннадцати человек, у которых коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен 30 мая, проживали в одном доме. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Все контакты установлены и сейчас идет их углубленное изучение», — рассказала врач.

Она добавила, что все девять зараженных жили в одном доме, и им до этого было предписано находится в режиме самоизоляции из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Эзугбая отметила, что дом, в котором проживали инфицированные, на карантин не закрывался, и, по ее мнению, этого не следует делать.

Напомним, в Грузии 30 мая были выявлены 11 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это самый большой показатель почти за две недели.

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