Ханты-Мансийск, 30 мая 2020, 14:42 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 167 заражённых новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В Сургутской окружной клинической больнице скончалась 47-летняя пациентка с лабораторно подтверждённым COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе на 30 мая зарегистрировано 2 300 заражений SARS-CoV-2. Из них 752 пациентов выздоровели, 18 скончались.
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