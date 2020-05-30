Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Правила поведения для посетителей рынков в Грузии разработало министерство здравоохранения страны. Они были опубликованы ведомством 29 мая.

Меры были разработаны для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Покупателям предписано соблюдать на рынке двухметровую дистанцию. Трогать продукты разрешается только в одноразовых перчатках.

Также установлены правила, как чихать и кашлять. В этом случае требуется прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками или локтем. Салфетки после использования нужно выбросить, предварительно положив в герметичный контейнер.

Напомним, в Грузии разрешено возобновить работу всем видам рынков с 1 июня. Также минздрав разработал правила работы гостиниц, магазинов одежды и приема посетителей ресторанов и кафе.

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