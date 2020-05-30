Уфа, , 14:37 — REGNUM Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 30 мая предупреждает пресс-служба МЧС по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром и днем 31 мая по области ожидают ветер при грозах с порывами до 20 метров в секунду. На дорогах ночью ожидается туман.

В Уфе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Днем температура воздуха на юге республике может подняться до 31 градуса тепла.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильные дожди, ветер и град ожидаются в Томской области

Читайте развитие сюжета: В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий