Москва, , 14:28 — REGNUM Более 25 тыс. граждан России, которые остаются за границей из-за пандемии коронавируса, изъявили желание вернуться домой. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 мая на заседании Совета безопасности России.

Согласно списку оперативного штаба, домой планируют вернуться 25 159 человек. В ближайшие несколько дней планируется запустить около десяти авиарейсов, отметил Лавров. Он добавил, что с 18 мая из-за границы вывезли более 240 тыс. граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в России закрыли международное воздушное сообщение. Ранее, 15 мая, Сергей Лавров сказал, что с начала пандемии из-за рубежа вывезли 250 тыс. российских граждан.

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