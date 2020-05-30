Париж, , 14:25 — REGNUM Во Франции несколько тысяч человек собрались в субботу утром, 30 мая 2020 года, возле завода Renault в Мобеже, чтобы выступить против решения компании сократить 15 000 рабочих мест по всему миру, в том числе 4600 во Франции, сообщает Le Figaro.

Завод Renault в Мобеже, на котором работают около 2100 человек, был закрыт 29 мая из-за забастовки сотрудников.

«Мы хотим сохранить наш бизнес. Сегодня эта демонстрация очень важна, даже если это только первый шаг, чтобы показать правительству и Renault, что сотрудники и жители этого района привязаны к компании и нас поддерживают. Нам нужны эти рабочие места, иначе погибнет целая территория!», — заявил Жером Дельво, представитель профсоюза Всеобщей конфедерации труда.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Renault планирует объединить заводы в Дуэ и Мобеж, расположенные на расстоянии 70 км друг от друга, чтобы создать центр передовых технологий для производства электромобилей.

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